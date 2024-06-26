Мэрия Махачкалы объяснила затопление улиц города после ливня
Коммунальные службы Махачкалы устраняют последствия сильного ливня, подтопившего улицы города, сообщила мэрия.
Администрация показала кадры, на которых сотрудники коммунальных служб прочищают ливневые стоки для схода воды. На снимках и видеозаписях видны затопленные улицы.
В пресс-службе мэрии Махачкалы РБК пояснили, что подтопление произошло по двум причинам.
«Первое: наша система достаточно ветхая и требует серьезной работы для улучшения пропускной способности. Но и сама погодная ситуация, которая была, — достаточно редкое явление в плане количества выпавших осадков. <...> Не рядовая ситуация», — заявили в мэрии.
Собеседник РБК рассказал, что еще до начала обильных дождей городские власти привели коммунальные службы в готовность. Всего к «проблемным» местам направили более 20 бригад коммунальщиков.
«Организовывалась очистка вот этих решеток, где есть ливневые улавливатели. Сейчас параллельно идут работы по откачке воды с затопленных территорий. На самых проблемных приоритетных объектах социальной инфраструктуры также идет параллельная ревизия на предмет засорения ливневок», — рассказали РБК в мэрии.
Накануне региональное управление МЧС объявило в республике штормовое предупреждение. В ведомстве сообщили, что 25-27 июня в отдельных районах Дагестана ожидаются ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 20 м/с. В горах возможен сход селей, а уровень рек может подняться до неблагоприятных отметок, предупредили спасатели.
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