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Мэрия Махачкалы объяснила затопление улиц города после ливня

В мэрии Махачкалы рассказали о последствиях затопившего город ливня

Мэрия Махачкалы объяснила затопление улиц города после ливня
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Коммунальные службы Махачкалы устраняют последствия сильного ливня, подтопившего улицы города, сообщила мэрия.

Администрация показала кадры, на которых сотрудники коммунальных служб прочищают ливневые стоки для схода воды. На снимках и видеозаписях видны затопленные улицы.

В пресс-службе мэрии Махачкалы РБК пояснили, что подтопление произошло по двум причинам.

«Первое: наша система достаточно ветхая и требует серьезной работы для улучшения пропускной способности. Но и сама погодная ситуация, которая была, — достаточно редкое явление в плане количества выпавших осадков. <...> Не рядовая ситуация», — заявили в мэрии.

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Собеседник РБК рассказал, что еще до начала обильных дождей городские власти привели коммунальные службы в готовность. Всего к «проблемным» местам направили более 20 бригад коммунальщиков.

«Организовывалась очистка вот этих решеток, где есть ливневые улавливатели. Сейчас параллельно идут работы по откачке воды с затопленных территорий. На самых проблемных приоритетных объектах социальной инфраструктуры также идет параллельная ревизия на предмет засорения ливневок», — рассказали РБК в мэрии.

Накануне региональное управление МЧС объявило в республике штормовое предупреждение. В ведомстве сообщили, что 25-27 июня в отдельных районах Дагестана ожидаются ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 20 м/с. В горах возможен сход селей, а уровень рек может подняться до неблагоприятных отметок, предупредили спасатели.

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