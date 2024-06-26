В Махачкале подтопило улицы после сильного ливня

В Махачкале подтопило улицы после сильного ливня. Видео

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В Махачкале улицы подтопило после ливней. МЧС ранее предупреждало, что в отдельных районах республики ожидаются сильные дожди, град и ветер.