Следствие потребовало заочно арестовать телеведущую Курбангалееву

Фото: Фарида Курбангалеева / YouTube

Следственный комитет попросил заочно арестовать бывшую ведущую «России-1» Фариду Курбангалееву по делу об оправдании терроризма. Карточка дела размещена на сайте Замоскворецкого суда Москвы.

Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК — публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо интернета. По сообщению суда, следователь просит отправить ее в СИЗО. Материалы дела зарегистрированы в суде, дата слушания пока не назначена.

20 июня 2024 года МВД объявило Курбангалееву в розыск. Накануне Росфинмониторинг внес ее в реестр «террористов и экстремистов».