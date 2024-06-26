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Следствие потребовало заочно арестовать телеведущую Курбангалееву

Следствие потребовало заочно арестовать телеведущую «России-1» Курбангалееву
Фото: Фарида Курбангалеева / YouTube
Фото: Фарида Курбангалеева / YouTube

Следственный комитет попросил заочно арестовать бывшую ведущую «России-1» Фариду Курбангалееву по делу об оправдании терроризма. Карточка дела размещена на сайте Замоскворецкого суда Москвы.

Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК — публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо интернета. По сообщению суда, следователь просит отправить ее в СИЗО. Материалы дела зарегистрированы в суде, дата слушания пока не назначена.

20 июня 2024 года МВД объявило Курбангалееву в розыск. Накануне Росфинмониторинг внес ее в реестр «террористов и экстремистов».

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Алексей Пивоваров

Курбангалеева родилась в Казани, она окончила факультет журналистики Казанского государственного университета (КГУ). С 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», была корреспондентом телеканала «Россия» в Поволжье, затем вела программу «Вести» на канале «Россия-1». В 2014 году, после того как Россия включила Крым в свой состав, она покинула телеканал. Журналистка несколько лет живет не в России, она выступает против военных действий на Украине.

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