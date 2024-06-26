Власти Одессы сообщили о ночном ракетном ударе

Кипер: при ракетном ударе пострадало здание в промышленном секторе

Фото: Алина Смутко / Reuters

Ночью по Одесской области был нанесен ракетный удар, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

Он уточнил, что в промышленном секторе получило повреждение административное здание. Кипер добавил, что пострадавших при взрыве не было.

О взрывах в Одесской области в среду сообщило издание «Думская».

Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.

Ранее, 24 июня, в Одессе также сообщали о взрыве. Утром в области объявили воздушную тревогу, которую отменили через 26 минут.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.