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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремел взрыв

Мэр Одессы Труханов: в городе прогремел взрыв
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Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

В Одессе прозвучал взрыв, заявил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов.

В 7:49 мск в области объявили воздушную опасность, через 26 минут сигнал отменили. О режиме опасности Труханов также сообщал в ночь на 24 июня.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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