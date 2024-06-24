В Одессе прогремел взрыв

Люди в бомбоубежище (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

В Одессе прозвучал взрыв, заявил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов.

В 7:49 мск в области объявили воздушную опасность, через 26 минут сигнал отменили. О режиме опасности Труханов также сообщал в ночь на 24 июня.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

21 июня в регионе прогремели два взрыва.