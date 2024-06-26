Жапаров извинился за племянницу, которая похвасталась помолвкой
Президент Киргизии Садыр Жапаров извинился за племянницу, которая похвасталась в социальных сетях помпезным предложением руки и сердца, сообщает «Sputnik Кыргызстан».
Видеоролик с предложением в ущелье под Бишкеком, который опубликовала племянница президента, «Мисс Кыргызстан — 2020» Лазат Нуркожоева, вызвал в Сети много гневных комментариев.
«Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. <...> Надеюсь, что впредь они будут думать, а затем делать. Верю, что пара сделает правильные выводы после критики народа», — сказал президент.
По словам Жапарова, будущий зять «сделал это по молодости» и не подумал, прежде чем делать помпезное предложение, вместо того чтобы постараться не нарываться на критику и «не подставлять президента».
Жапаров также отметил, что постоянно предупреждает братьев и их детей, чтобы они не вмешивались в государственные дела.
«Раньше я критиковал других. Теперь я столкнулся с этим сам», — добавил он.
Накануне Нуркожоева опубликовала в соцсетях видео, на котором она вместе с будущим женихом прилетела в ущелье под Бишкеком на вертолете. На предложение она ответила согласием.
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