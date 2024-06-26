Минобороны показало кадры возвращения освобожденных пленных в Москву

Video

Минобороны показало видео возвращения в Москву российских военнослужащих, которых в порядке обмена освободили из плена на Украине.

На кадрах видно движение по посадочной полосе самолета Ил-76, высадку из него военных и размещение их в автобусах для дальнейшей перевозки.

Военные в Москве пройдут лечение и реабилитацию. Им также окажут необходимую психологическую помощь.

Россия и Украина освободили по 90 человек. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.