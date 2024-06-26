Британские ВМС сообщили об атаке на торговое судно в Аденском заливе

В Аденском заливе ракета упала в воду вблизи торгового судна, сообщило в соцсети Х (Twitter) Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны.

Инцидент произошел в 52 морских милях (около 93 км) от города Аден в Йемене. По данным UKMTO, экипаж корабля не пострадал, судно не повреждено. Власти выясняют обстоятельства атаки.

За несколько часов до этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выпустил заявление, в котором говорилось, что повстанцы провели операцию, направленную против израильского корабля MSC SARAH V в Аравийском море.

Аденский залив является частью Аравийского моря.

Сариа уточнил, что при атаке была использована новая баллистическая ракета, «которая поступила на вооружение после успешного завершения испытательных испытаний». По его словам, удар был «точным и прицельным».

После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские хуситы наносят удары по судам Израиля и его западных союзников. Движение называет подобные атаки ответом на «агрессию» в секторе Газа. С января 2024 года Великобритания и США начали в ответ атаковать объекты повстанцев в Йемене.

24 июня греческий балкер Transworld Navigator получил повреждения в Красном море после атаки хуситов при помощи дронов. Экипаж судна также получил незначительные травмы. В ВС США отметили, что балкер подвергся атаке со стороны хуситов в четвертый раз.