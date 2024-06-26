«РИА Новости» узнало о деталях дела против главы «Уральских заводов»
Арестованный по делу о мошенничестве гендиректор компании «Уральские заводы» Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции под видом российских, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Суд в Москве арестовал Мусина 24 июня. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
По версии следствия, глава «Уральских заводов» обманом похитил деньги, выделенные МВД на исполнение государственного оборонного заказа. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, говорил, что речь идет о контракте на сумму порядка 50 млн руб.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что в разное время между компанией и ведомством было заключено не менее восьми контрактов, сумма одного из которых составляла, к примеру, 8,5 млн руб. Договор предполагал поставку носимой цифровой радиостанции.
Суд арестовал Мусина на два месяца — до 17 августа.
АО «Уральские заводы» входит в одноименную финансово-промышленную группу. Предприятие находится в Ижевске, его основали в 1995 году. Компания проектирует и производит средства связи для правоохранительных органов, промышленности и транспортно-логистических предприятий.
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