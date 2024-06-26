Ассанж прибыл в суд США на острове Сайпан

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в американский федеральный окружной суд на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США на востоке Тихого океана), сообщает Reuters.

Его сопровождает посол Австралии в Вашингтоне Кевин Радд.

24 июня Ассанж был освобожден под залог из британской тюрьмы. На Сайпане пройдут слушания по его делу о шпионаже. США обвиняют основателя WikiLeaks в шпионаже из-за публикации служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах.

По этим обвинениям Ассанжу грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину. Однако, как рассказала его жена Стелла Ассанж рассказала, он заключил сделку с американскими властями, в рамках которой должен будет признать вину по одному из 18 пунктов обвинения.

CBS News писал, что прокуроры Минюста США рекомендовали приговорить Ассанжа к тюремному заключению на пять лет и два месяца. Однако ему должны зачесть срок, проведенный в британской тюрьме строгого режима Белмарш — около пяти лет.

По словам Стеллы Ассанж, после того как суд на Северных Марианских островах вынесет решение, ее муж станет «свободным человеком». Защита будет просить о помиловании, после того как он признает вину. После освобождения Ассанж намерен вернуться на родину в Австралию.