Ассанж прибыл в суд США на острове Сайпан
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в американский федеральный окружной суд на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США на востоке Тихого океана), сообщает Reuters.
Его сопровождает посол Австралии в Вашингтоне Кевин Радд.
24 июня Ассанж был освобожден под залог из британской тюрьмы. На Сайпане пройдут слушания по его делу о шпионаже. США обвиняют основателя WikiLeaks в шпионаже из-за публикации служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах.
По этим обвинениям Ассанжу грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину. Однако, как рассказала его жена Стелла Ассанж рассказала, он заключил сделку с американскими властями, в рамках которой должен будет признать вину по одному из 18 пунктов обвинения.
CBS News писал, что прокуроры Минюста США рекомендовали приговорить Ассанжа к тюремному заключению на пять лет и два месяца. Однако ему должны зачесть срок, проведенный в британской тюрьме строгого режима Белмарш — около пяти лет.
По словам Стеллы Ассанж, после того как суд на Северных Марианских островах вынесет решение, ее муж станет «свободным человеком». Защита будет просить о помиловании, после того как он признает вину. После освобождения Ассанж намерен вернуться на родину в Австралию.
С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция, и он был отправлен в тюрьму в Великобритании. Местный суд разрешил передать его США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию и экстрадицию отложили.
В мае 2024 года Высокий суд Лондона встал на сторону Ассанжа и разрешил ему обжаловать экстрадицию. На нескольких последних судебных заседаниях журналист не присутствовал из-за проблем со здоровьем. Стелла Ассанж заявила о намерении открыть фонд для восстановления здоровья ее мужа.
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