Геннадий Овечко стал главой департамента МИДа по работе с соотечественниками

В МИДе сменился глава департамента по работе с соотечественниками

Геннадий Овечко (Фото: МИД России)

Новым главой департамента российского МИДа по работе с соотечественниками стал Геннадий Овечко, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ был выпущен министерством 13 июня, фактически Овечко возглавил департамент за три дня до этого.

Овечко сменил на посту Александра Нуризаде, который возглавлял департамент с 2021 года. В начале мая президент Владимир Путин назначил Нуризаде российским послом в Хорватии вместо Андрея Нестеренко.

Овечко родился 14 июня 1967 года в Николаеве, ему 57 лет. В 1989 году окончил МГИМО, тогда же пришел на работу в МИД.

На первых этапах своей карьеры занимал различные должности в центральном аппарате МИД СССР, а после — России, в том числе за рубежом. В 2011 году стал послом по особым поручениям российского МИДа, в 2013-м — советником-посланником посольства России в Японии.

Занимал эту должность в течение года, после этого стал постпредом России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Работал на этом посту пять лет.

В июле 2020 года вновь был назначен на должность советника-посланника российского посольства в Японии, которую занимал до мая 2024-го.

Овечко имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет японским, английским и украинским языками.