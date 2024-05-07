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Политика ,  
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Путин назначил нового посла России в Хорватии

Александр Нуризаде сменит Андрея Нестеренко на посту посла России в Хорватии
Александр Нуризаде
Александр Нуризаде (Фото: МИД России)

Президент Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым чрезвычайным и полномочным послом России в Хорватии, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

На этом посту Нуризаде сменит Андрея Нестеренко, Путин подписал соответствующий указ об освобождении последнего от обязанностей.

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Нестеренко находится на дипломатической службе с 1977 года. Он работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. С 2003 по 2008 год он был послом России на Кипре, с 2011 по 2015 год — послом России в Черногории. С сентября 2015 года он занимал пост посла по особым поручениям МИДа, а с августа 2020 года был послом России в Хорватии.

Нуризаде пришел на дипломатическую службу позже — в 1982 году. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, в 2008–2013 годах был заместителем директора первого Европейского департамента МИДа, после 2013 года до 2020-го включительно работал генконсулом России в Милане, Италия. С марта 2021 года Нуризаде занимал пост директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом.

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Теги
Владимир Путин Хорватия Россия посольство МИД

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