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Госдума исключила полис ОСАГО из перечня документов для регистрации машин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

️Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, исключающий полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, следует из карточки документа в базе нижней палаты парламента.

Документ предусматривает поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». Автор инициативы — глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»).

После одобрения Думой закон должен согласовать Совет Федерации, затем его направят на подпись президенту. В случае утверждения документ вступит в силу 1 марта 2025 года.

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Согласно законопроекту, собственнику более не потребуется предоставлять полис ОСАГО при первичной постановке машины на государственный учет. Документ перестанет быть обязательным и при перерегистрации после смены владельца.

По действующему законодательству для регистрации автомобиля, в том числе при смене владельца, необходимы следующие документы:

  • паспорт нового собственника;
  • свидетельство о регистрации (СТС) — для подержанных автомобилей;
  • бумажный паспорт транспортного средства (ПТС), если не был оформлен электронный
  • документ о праве собственности на автомобиль или о лизинге — электронный или бумажный
  • акт приема-передачи, если он заключался отдельно;
  • электронный или бумажный полис ОСАГО, действующий на момент предъявления;
  • доверенность, если заявление подает не владелец (если машина куплена по электронному договору, зарегистрировать ее может только сам собственник);
  • действующая диагностическая карта для транспорта старше четырех лет, кроме прицепов.

В случае регистрации автомобиля в автосалоне (сотрудники направляют заявление в ГИБДД от имени владельца) также необходима квитанция об оплате госпошлины.

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Теги
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