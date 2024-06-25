Госдума исключила полис ОСАГО из перечня документов для регистрации машин
️Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, исключающий полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, следует из карточки документа в базе нижней палаты парламента.
Документ предусматривает поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». Автор инициативы — глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»).
После одобрения Думой закон должен согласовать Совет Федерации, затем его направят на подпись президенту. В случае утверждения документ вступит в силу 1 марта 2025 года.
Согласно законопроекту, собственнику более не потребуется предоставлять полис ОСАГО при первичной постановке машины на государственный учет. Документ перестанет быть обязательным и при перерегистрации после смены владельца.
По действующему законодательству для регистрации автомобиля, в том числе при смене владельца, необходимы следующие документы:
- паспорт нового собственника;
- свидетельство о регистрации (СТС) — для подержанных автомобилей;
- бумажный паспорт транспортного средства (ПТС), если не был оформлен электронный
- документ о праве собственности на автомобиль или о лизинге — электронный или бумажный
- акт приема-передачи, если он заключался отдельно;
- электронный или бумажный полис ОСАГО, действующий на момент предъявления;
- доверенность, если заявление подает не владелец (если машина куплена по электронному договору, зарегистрировать ее может только сам собственник);
- действующая диагностическая карта для транспорта старше четырех лет, кроме прицепов.
В случае регистрации автомобиля в автосалоне (сотрудники направляют заявление в ГИБДД от имени владельца) также необходима квитанция об оплате госпошлины.
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