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Военная операция на Украине ,  
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На Сахалине осудили четырех военных за дезертирство из зоны боев

На Сахалине осудили четырех военных за уклонение от службы в зоне спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговоры четырем военным за самовольное оставление места службы в зоне специальной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Первый приговор военному П. вынесли 11 июня. Суд согласился с позицией следствия, что в октябре он оставил боевые позиции подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике, поскольку «опасался за свою жизнь», хотел отдохнуть и «временно уклониться в период мобилизации и военного положения от прохождения военной службы».

Военный проводил время по своему усмотрению в разных населенных пунктах, но в декабре добровольно сдался следователям.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Другому военному — К., вынесли приговор 18 июня. В его действиях усмотрели те же мотивы, что и у П., как и последний, военный оставил часть в ДНР в октябре. Он отправился в Сахалинскую область, где тоже проводил время по своему усмотрению, в конце марта военного задержали.

И П., и К. проходили по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса (самовольное оставление части или места службы). Первого приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, он лишился звания старшего сержанта. Второй получил семь лет лишения свободы в такой же колонии. Приговоры в отношении обоих военных пока не вступили в силу.

Кроме того, 19 июня суд вынес приговоры еще двум военнослужащим — Х., и К. по делу о дезертирстве (часть 3 статьи 338 Уголовного кодекса). Суд пришел к выводу, что мужчины хотели окончательно покинуть место службы, договорились и в июле 2023 года вместе покинули боевые позиции воинской части в Запорожской области. Военные скрылись, но в марте 2024 года их задержали. Обоих приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговоры в силу пока не вступили.

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Теги
Сахалин осужденные военнослужащие Военная операция на Украине частичная мобилизация дезертирство
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