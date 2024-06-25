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На Украине задержали мэра Мукачево за продажу земли в разы ниже стоимости

На Украине задержали мэра Мукачево за продажу земли в 9 раз ниже стоимости
Андрей Балога
Андрей Балога (Фото: из личного архива)

Оперативники задержали мэра города Мукачево Закарпатской области Украины Андрея Балогу по делу о махинациях при продаже муниципальной земли, сообщило украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

По делу задержаны еще несколько человек, в том числе глава Мукачевского районного совета Михаил Ланьо.

Следствие полагает, что Балога разрешил продажу земельного участка в центре города площадью 3 га компании, которой фактически владеет Ланьо. Стоимость объекта при заключении сделки преднамеренно снизили в девять раз: при рыночной стоимости 84,6 млн гривен (свыше $2 млн) участок продали за 9,6 млн гривен ($236,5 тыс.) в рассрочку на полгода.

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Остальные задержанные по делу оформили фиктивную оценку стоимости участка, считают следователи. Это экс-начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета, два совладельца компании — оценщика земли и один человек, непосредственно проводивший оценку. За установление цены земли в разы ниже заявленной владельцам компании дали взятку, отметили в НАБУ.

Против Балоги возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением в составе группы лиц по предварительному сговору). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ту же статью вменяют Ланьо, экс-начальнику отдела коммунальной собственности и земельных отношений горсовета и оценщику земли. Последнего также подозревают по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов по предварительному сговору; до пяти лет лишения свободы). Экс-чиновнику горсовета дополнительно вменяют ч. 2 ст. 368–4 Уголовного кодекса (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги по сговору; до четырех лет лишения свободы).

Общий ущерб территориальной общине от действий мошенников следствие оценило в 74,9 млн гривен ($1,8 млн).

В октябре 2023 года СБУ и НАБУ провели обыски у фигурантов дела из-за выявленной коррупционной схемы при продаже муниципальной земли вокруг стадиона «Авангард». Дело касалось передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города. По версии следствия, стоимость участка также занизили в несколько раз, его получила компания Ланьо, пишет УНИАН.

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Теги
Украина Закарпатская область задержания махинации продажа земли
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