Китайский зонд впервые в истории доставил грунт с обратной стороны Луны

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Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» впервые в истории доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Аппарат успешно приземлился на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Позднее образцы доставят в Пекин, уточняет ведомство.

Старт ракеты «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-6» (Фото: Liu Fang / Xinhua / Global Look Press) Наблюдающие за стартом ракеты «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-6» (Фото: Jin Liwang / Xinhua / Global Look Press) Китайский зонд «Чанъэ-6» сближается и стыкуется с орбитальным модулем (Фото: Jin Liwang / Xinhua / Global Look Press) Пекинский Центр управления космическими полетами Китайского национального космического управления (CNSA) (Фото: Jin Liwang / Xinhua / Global Look Press) Аппарат «Чанъэ-6» собирает грун с поверхности Луны (Фото: Jin Liwang / Xinhua / Global Look Press) Пекинский экран трансляции миссии китайского зонда «Чанъэ-6» на Луне (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Экспедиция продолжалась почти два месяца. Она началась 3 мая, когда к Луне стартовала ракета «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-6». Со 2 по 3 июня он собирал образцы грунта. В ходе этого процесса исследователи в лаборатории на Земле анализировали данные детектора на аппарате и моделировали географическую модель области отбора проб на Луне. Позднее, 4 июня, «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту и вскоре вышел на запланированную лунную орбиту.