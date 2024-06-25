Китайский зонд впервые в истории доставил грунт с обратной стороны Луны
Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» впервые в истории доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Аппарат успешно приземлился на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Позднее образцы доставят в Пекин, уточняет ведомство.
Экспедиция продолжалась почти два месяца. Она началась 3 мая, когда к Луне стартовала ракета «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-6». Со 2 по 3 июня он собирал образцы грунта. В ходе этого процесса исследователи в лаборатории на Земле анализировали данные детектора на аппарате и моделировали географическую модель области отбора проб на Луне. Позднее, 4 июня, «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту и вскоре вышел на запланированную лунную орбиту.
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