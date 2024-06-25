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Преследование Ассанжа ,  
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Жена Ассанжа поблагодарила всех участвовавших в его освобождении

Жена и родители Ассанжа поблагодарили всех участвовавших в его освобождении
Сюжет
Преследование Ассанжа

Стелла Ассанж, жена основатель WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поблагодарила всех, кто участвовал в его освобождении из заключения в британской тюрьме.

«Джулиан свободен!!! Невозможно выразить словами нашу огромную благодарность вам — да, именно вам, кто все эти годы действовал, чтобы воплотить это в жизнь», — написала Стелла Ассанж в соцсети X.

Свои слова благодарности также высказали родители основателя WikiLeaks. «Я благодарна, что испытания моего сына наконец подходят к концу. Это показывает важность и силу тихой дипломатии», — заявила его мать Кристин Ассанж.

Отец Джон Шиптон порадовался, что Ассанж наконец-то сможет вернуться в Австралию и «наслаждаться обычной жизнью со своей семьей».

WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа
Политика
Джулиан Ассанж в 2019 году

Об освобождении Ассанжа стало известно 25 июня. Тюрьму Белмарш он покинул 24 июня. Его освободили под залог, после чего он улетел на самолете из Великобритании и вернется в Австралию. Освобождение основателя WikiLeaks стало возможно в связи с тем, что он частично признал свою вину — по одному пункту обвинения из 18, узнали The Washington Post и CNN.

США обвиняли Ассанжа в шпионаже из-за публикации их служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Ассанжа лишили права на политическое убежище, его арестовала британская полиция, потом он был отправлен в тюрьму в Великобритании. В заключении Ассанж пробыл более пяти лет.

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Теги
Джулиан Ассанж WikiLeaks освобождение Великобритания США
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