Жена Ассанжа поблагодарила всех участвовавших в его освобождении

Жена и родители Ассанжа поблагодарили всех участвовавших в его освобождении

Стелла Ассанж, жена основатель WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поблагодарила всех, кто участвовал в его освобождении из заключения в британской тюрьме.

«Джулиан свободен!!! Невозможно выразить словами нашу огромную благодарность вам — да, именно вам, кто все эти годы действовал, чтобы воплотить это в жизнь», — написала Стелла Ассанж в соцсети X.

Свои слова благодарности также высказали родители основателя WikiLeaks. «Я благодарна, что испытания моего сына наконец подходят к концу. Это показывает важность и силу тихой дипломатии», — заявила его мать Кристин Ассанж.

Отец Джон Шиптон порадовался, что Ассанж наконец-то сможет вернуться в Австралию и «наслаждаться обычной жизнью со своей семьей».

Об освобождении Ассанжа стало известно 25 июня. Тюрьму Белмарш он покинул 24 июня. Его освободили под залог, после чего он улетел на самолете из Великобритании и вернется в Австралию. Освобождение основателя WikiLeaks стало возможно в связи с тем, что он частично признал свою вину — по одному пункту обвинения из 18, узнали The Washington Post и CNN.

США обвиняли Ассанжа в шпионаже из-за публикации их служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Ассанжа лишили права на политическое убежище, его арестовала британская полиция, потом он был отправлен в тюрьму в Великобритании. В заключении Ассанж пробыл более пяти лет.