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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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МВД рассказало о поступке полицейского во время теракта в Дагестане

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Во время теракта в Дагестане 24-летний инспектор полка ДПС сержант Хабиб Алиев отказался от помощи местных жителей и не стал скрываться в их домах, в итоге мужчина погиб. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева.

По ее словам, один из местных жителей во время теракта открыл Алиеву дверь в свой дом и предложил спрятаться там. Однако полицейский не принял его предложения, «опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков», отметила Гариева.

Она добавила, что последними словами Алиева были: «Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!».

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23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли 20 человек. Среди них — 15 сотрудников МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

В ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы пятеро нападавших. По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В республике объявлен трехдневный траур.

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Дагестан Махачкала Дербент теракт полицейский МВД
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