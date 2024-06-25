В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Однако, несмотря на новый порядок, граждане также могут обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ.
Субсидия — это денежное пособие от государства, которое предоставляется гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты ЖКУ. Субсидия положена тем, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум и чьи расходы на ЖКУ превышают предельно допустимую долю от дохода.
С предложением изменить правила получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2024 года выступил Минтруд. Разработчики инициативы объяснили, что желающим получать господдержку на оплату ЖКУ при подаче заявления приходится собирать и предоставлять в соцслужбу бумажные копии документов, а чтобы продлить действие субсидии, это нужно делать повторно. Вместо этого ведомство предложило просто подавать заявление на «Госуслугах».
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