Административное здание предприятия в Шебекино сгорело после атаки ВСУ
При обстреле украинскими войсками города Шебекино там полностью сгорело административное здание одного из предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий. Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Здание полностью сгорело», — написал Гладков в телеграм-канале.
Он также рассказал, что получили повреждения два многоквартирных дома и шесть частных домовладений.
Пострадавших после атаки нет, хотя одну женщину госпитализировали. Врачи в больнице не обнаружили у нее ранений.
За ночь 25 июня в Белгородской области дважды подвергся атаке еще и Белгород. В первый раз Белгород и Белгородский район атаковали беспилотники. Пострадали одна мирная жительница. Были повреждены четыре многоквартирных дома, один частный дом, два коммерческих объекта.
Во второй раз на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей. Был ранен мужчина.
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