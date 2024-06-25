Задувшего свечи в храме мужчину отправят на лечение в психбольницу

Гражданина Таджикистана, который задул свечи в московском храме, следует отправить на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета со ссылкой на результаты судебной экспертизы.

«В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, в момент совершения преступления обвиняемый «не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства».

18 июня в Москве 20-летний гражданин Таджикистана зашел в Храм святого праведного воина Адмирала Феодора Ушакова и стал задувать горящие свечи. Посетители делали ему замечания, однако нарушитель не реагировал. Задув свечи, мужчина толкнул одну из посетительниц и покинул храм.

На следующий день мужчину задержали. Следственный комитет завел против него дело по п. «б» ч. 4 ст. 148 Уголовного кодекса — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия или с угрозой его применения. По данным следствия, фигурант потушил свечи «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих». В тот же день суд арестовал мужчину до 18 августа.