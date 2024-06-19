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Общество ,  
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Задувшего свечи в храме гражданина Таджикистана задержали в Москве

СК: в Москве завели дело на задувшего свечи в храме гражданина Таджикистана

Задувшего свечи в храме гражданина Таджикистана задержали в Москве
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, который 18 июня задул свечи в православной церкви и напал на одну из прихожанок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело завели по пункту «б» части 4 статьи 148 Уголовного кодекса — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия или с угрозой его применения. Виновному может грозить до года лишения свободы.

По данным следствия, 18 июня фигурант с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в одной из церквей на юго-западе Москвы, после чего напал на одну из прихожанок.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Мужчину задержали. Суд должен избрать ему меру пресечения 19 июня, следствие будет ходатайствовать об аресте, добавили в СК.

Mash пишет, что инцидент произошел в Храме святого праведного воина Адмирала Феодора Ушакова на Южнобутовской улице в Москве. Мужчина зашел внутрь через запасный выход и стал задувать горящие свечи. Посетители делали ему замечания, однако нарушитель не реагировал. Задув свечи, мужчина толкнул одну из посетительниц и покинул храм.

По данным канала, злоумышленника зовут Аскар Б., он приехал в Москву 15 июня.

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Теги
оскорбление чувств верующих уголовное дело Таджикистан нападение православный храм

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