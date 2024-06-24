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Умер актер из «Бандитского Петербурга» Олег Огий

Олег Огий
Олег Огий (Фото: «Новый Русский Сериал»)

Актер Олег Огий, который сыграл в телесериалах «Бандитский Петербург-7» и «Улицы разбитых фонарей-5», умер в возрасте 67 лет, сообщил в пятницу, 21 июня, его приемный сын Александр Малич в своем телеграм-канале.

«Друзья, ушел из жизни актер, режиссер, художник, мой отчим, Олег Огий», — написал он.

Отпевание и прощание с актером проходит сегодня в церкви Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, уточнил Малич. Причину смерти актера он не назвал.

В «Улицах разбитых фонарей-5» Огий сыграл Григория Рейсмана, а в сериале «Бандитский Петербург-7» ему досталась роль доктора.

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Олег Огий родился 6 сентября 1956 года. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Актер служил в разных театрах, работал как актер и режиссер.

Его дебют в кино состоялся в 1995 году — он сыграл художника Люсьена Жюссома в «Дебюсси, или Мадемуазель Шу-шу».

Огий принял участие более чем в 30 проектах — в частности, сыграл в телесериалах «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».

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Теги
актер «Бандитский Петербург» «Улицы разбитых фонарей» некролог
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