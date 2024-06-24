Трех сотрудников Колумбийского университета заподозрили в антисемитизме
Трех деканов Колумбийского университета США (Columbia University) отправили в отпуск из-за подозрений в антисемитских дискуссиях, сообщает газета Politico.
Ранее в июне издание The Washington Free Beacon опубликовало фото с перепиской преподавателей университета, в которой обнаружили антисемитские сообщения. Сотрудники университета в оскорбительных выражениях обсуждали посвященное антисемитизму и проблемам еврейских студентов собрание.
«Мы стремимся противостоять антисемитизму, дискриминации и ненависти и предпринимаем конкретные действия, чтобы гарантировать, что наше сообщество является сообществом уважения», — цитирует издание представителя университета.
В учебном заведении не назвали фамилии отправленных в отпуск преподавателей. Однако The Washington Free Beacon заявляло, что в антисемитских дискуссиях участвовали заместитель декана и главный административный директор Сьюзан Чанг-Ким, студенческий декан Кристен Кромм и замдекана по поддержке студентов и их семей Мэтью Паташник.
Расследование в отношении сотрудников университета продолжается, заявили в университете.
В апреле на фоне одобрения поставки помощи Израилю в университетах США прошли студенческие демонстрации. Ряд демонстраций состоялись мирно, некоторые сопровождались столкновениями протестующих друг с другом и полицией.
В частности, пропалестинские активисты установили у кампуса Колумбийского университета палаточный лагерь, а после захватили кампус. Сотни живущих в лагере студентов задержали, всего в стране арестовали более 1 тыс. учащихся университетов. Руководство Колумбийского университета пригрозило исключить участников пропалестинских протестов.
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