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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В Дагестане показали фотографии погибших полицейских

Кадры мемориала погибшим в терактах в Дагестане полицейским появились в Сети
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

В Дагестане показали фотографии погибших полицейских
Video

Фотографии сотрудников правоохранительных органов, погибших при нападениях на посты полиции в Дагестане, появились в интернете. Видео разместила в своем телеграм-канале журналистка и писательница Айна Гамзатова.

На кадрах видно 14 фотографий в рамках на столе, перед ними лежат цветы.

23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли 15 полицейских и четверо мирных жителей.

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Теги
Дагестан полицейские теракт мемориал
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