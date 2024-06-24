В Дагестане показали фотографии погибших полицейских
Фотографии сотрудников правоохранительных органов, погибших при нападениях на посты полиции в Дагестане, появились в интернете. Видео разместила в своем телеграм-канале журналистка и писательница Айна Гамзатова.
На кадрах видно 14 фотографий в рамках на столе, перед ними лежат цветы.
23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли 15 полицейских и четверо мирных жителей.
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