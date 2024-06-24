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Аварию на коллекторе на Южном берегу Крыма устранили

Мэр Ялты Павленко: аварию на коллекторе на Южном берегу Крыма устранили
Вид на пляж в поселке Гаспра
Вид на пляж в поселке Гаспра (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Коммунальные службы в Ялте устранили аварию на коллекторе, из-за которой на нескольких пляжах города запретили купаться. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко в телеграм-канале.

«Ночью система была наполнена, абоненты подключены к водоснабжению», — написала мэр.

Пляжи в поселках рядом с Ялтой пока закрыты — власти проводят анализ морской воды. В ликвидации последствий аварии приняли участие 23 специалиста, было задействовано 13 единиц техники.

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Фото:Яндекс.Карты

Авария на коллекторе произошла в ночь на 24 июня. В результате ЧП водоснабжение остановили в поселках городского типа Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично в городе Алупка. Власти организовали подвоз воды.

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Теги
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