Аварию на коллекторе на Южном берегу Крыма устранили
Коммунальные службы в Ялте устранили аварию на коллекторе, из-за которой на нескольких пляжах города запретили купаться. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко в телеграм-канале.
«Ночью система была наполнена, абоненты подключены к водоснабжению», — написала мэр.
Пляжи в поселках рядом с Ялтой пока закрыты — власти проводят анализ морской воды. В ликвидации последствий аварии приняли участие 23 специалиста, было задействовано 13 единиц техники.
Авария на коллекторе произошла в ночь на 24 июня. В результате ЧП водоснабжение остановили в поселках городского типа Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично в городе Алупка. Власти организовали подвоз воды.
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