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Военная операция на Украине ,  
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Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне

Сюжет
Военная операция на Украине
Одесса
Одесса (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне региона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

О взрыве также передает украинское издание «Зеркало недели». В области объявили воздушную тревогу.

О взрывах в Одесской области в пятницу сообщило издание «Думская». Издание «Страна.ua», в свою очередь, уточнило, что речь идет о двух взрывах с интервалом в пять минут.

В регионе с 16:41 мск действует воздушная тревога.

В Одесской области раздались взрывы
Политика
Фото:Юрий Зозуля / Keystone / Global Look Press

Ранее, 17 июня, в Одессе сообщили о взрыве около 23:13 мск. На тот момент в области также была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса взрыв Военная операция на Украине

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