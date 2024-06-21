Одесса (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне региона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

О взрыве также передает украинское издание «Зеркало недели». В области объявили воздушную тревогу.

О взрывах в Одесской области в пятницу сообщило издание «Думская». Издание «Страна.ua», в свою очередь, уточнило, что речь идет о двух взрывах с интервалом в пять минут.

В регионе с 16:41 мск действует воздушная тревога.

Ранее, 17 июня, в Одессе сообщили о взрыве около 23:13 мск. На тот момент в области также была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.