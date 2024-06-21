Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне
Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне региона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
О взрыве также передает украинское издание «Зеркало недели». В области объявили воздушную тревогу.
О взрывах в Одесской области в пятницу сообщило издание «Думская». Издание «Страна.ua», в свою очередь, уточнило, что речь идет о двух взрывах с интервалом в пять минут.
В регионе с 16:41 мск действует воздушная тревога.
Ранее, 17 июня, в Одессе сообщили о взрыве около 23:13 мск. На тот момент в области также была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Упал — поднялся.
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