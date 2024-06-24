В Думе предложили лишать прав за незаконную установку знака «инвалид»

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Депутаты направили в правительство на отзыв законопроект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака об инвалидности на автомобиле. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Депутаты предложили внести изменения в статьи 3.5 об административных штрафах и 12.4 КоАП — нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов.

За незаконную установку опознавательного знака авторы инициативы предлагают ввести штраф в размере 5 тыс. руб. В случае повторного нарушения будут штрафовать на 10 тыс. руб. и лишать прав на срок до трех месяцев.

«Растет количество водителей, которые незаконно используют опознавательный знак «инвалид» на своих транспортных средствах для возможности бесплатно парковаться», — говорится в пояснительной записке к документу.

Знак «инвалид» могут получить граждане и с I, II и III группой инвалидности. Для парковки граждан с ограниченными возможностями здоровья должно быть выделено не меньше десятой части всех имеющихся на стоянке парковочных мест.

В начале 2024 года Министерство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения предложили упростить порядок оформления инвалидности. Ведомства призвали исключить 250 обследований из перечня необходимых для установления инвалидности, а еще 250 — признать заменяемыми на другие.

Согласно Федеральному реестру инвалидов, в России сейчас около 11,55 млн человек имеют инвалидность, примерно 1 млн из них трудоустроены.