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Палестино-израильский конфликт ,  
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Telegraph узнала, что «Хезболла» хранит оружие Ирана в аэропорту Бейрута

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Палестино-израильский конфликт

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» использует международный аэропорт в Бейруте для хранения большого количества иранского оружия, сообщила The Telegraph со ссылкой на сотрудников воздушной гавани.

По их словам, в аэропорту хранятся баллистические ракеты малой дальности, ракеты большого калибра, взрывчатка и другие вооружения. По словам работника аэропорта, вооружение прибывает в «необычно больших коробках» прямыми рейсами из Ирана. Собеседники Telegraph отмечают, что поставки резко возросли после начала войны в секторе Газа.

Министр транспорта Ливана Али Хамие назвал обвинения «смехотворными» и пригласил журналистов и послов осмотреть аэропорт.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Израиль и Ливан обмениваются ударами с начала войны в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вскоре Тель-Авив прекратит активные боевые действия в Рафахе и перебросит часть военных на север — к границе с Ливаном. В США предупредили, что это может привести к расширению конфликта, в частности, вовлечь в него Иран. В ООН призвали не допустить того, чтобы «Ливан стал еще одной Газой».

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