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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Минэк рекомендовал не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам не штрафовать отдыхающих за перенос поездок в Дагестан после нападения боевиков на храмы и синагоги, сообщила пресс-служба ведомства.

«Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями», — добавили в министерстве.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших и пожелало выздоровления пострадавшим.

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Ранее Российский союз туриндустрии призвал не ездить в Дагестан до стабилизации ситуации. В республике могут находиться до 20 тыс. туристов, приехавших через операторов и самостоятельно, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Вечером 23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. По данным МВД Дагестана, погибли девять человек, семеро из которых — силовики. В больницу Махачкалы доставили 13 силовиков и троих мирных жителей.

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