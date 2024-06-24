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Политика ,  
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Иран задумался над признанием армии Канады террористической организацией

Парламент (меджлис) Ирана предложил внести Вооруженные силы и силы безопасности Канады в список террористических организаций, сообщает агентство IRNA.

Это стало ответом на решение канадского правительства объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Так, 250 депутатов меджлиса приняли заявление, в котором действия канадского правительства названы «глупым решением, противоречащим всем международным законам и правилам». Они также призвали МИД Ирана использовать «все политические и международные инструменты для осуждения этого шага».

Канада включила иранский КСИР в список террористических организаций
Политика
Бойцы КСИР

КСИР — элитное подразделение, которое выполняет функции армии, полиции, жандармерии и органов госбезопасности. Его создали после Исламской революции 1979 года на основе военизированных отрядов исламских революционных комитетов.

В его состав входят сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы. КСИР уже признан террористической организацией в США.

Канада и Иран разорвали дипломатические отношения в 2012 году.

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Теги
Иран Канада КСИР террористическая организация
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