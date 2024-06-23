В Северной Осетии усилили работу силовиков на фоне нападений в Дагестане
В Северной Осетии силовики переведены на усиленный режим работы на фоне атак боевиков в Махачкале и Дербенте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.
По его словам, в регионе усилена охрана общественных мест, торговых центров и социальных учреждений.
Меняйло отметил, что нападения на Дагестан являются провокацией, «явно срежиссированы извне и имеют целью раскачать Северный Кавказ изнутри». «Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Ошибаются», — написал глава Северной Осетии.
Он призвал граждан не поддаваться панике и быть осторожными.
«А братскому Дагестану — сил! Позвонил главе республики Сергею Меликову — Осетия всегда готова помочь!» — добавил Меняйло.
Вечером 23 июня, около 19:00 мск, боевики напали на храм и синагогу в Дербенте, а также на храм, синагогу и пост ДПС в Махачкале. В дагестанском МВД сообщили, что при атаках были убиты шесть сотрудников полиции, еще 12 ранены. «Интерфаксу» в правоохранительных органах сообщили о 23 пострадавших.
В Дербенте был убит пожилой священник РПЦ Николай Котельников. Синагога и церковь в городе сожжены. В Махачкале, как сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, убит охранник церкви. Внутри церкви забаррикадировались прихожане.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима контртеррористической операции.
Корреспондент ТАСС сообщил, что центр Дербента обесточен, в городе идут бои между силовиками и террористами. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах республики сообщил, что боевики заблокированы в одном из зданий города.
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