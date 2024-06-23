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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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МВД сообщило, что стрельба в Махачкале продолжается

МВД Дагестана: перестрелка с неизвестными в Махачкале продолжается
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Перестрелка неизвестных с силовиками в Махачкале продолжается, сообщило управление МВД по Дагестану в телеграм-канале.

«Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили о нападении на пост ДПС на улице Ермошкина. По предварительной информации, погиб один сотрудник полиции, еще шестеро были ранены. Среди гражданских жертв и пострадавших нет.

В городе объявлен план «Перехват».

По данным «Яндекс Карт», на улице Ермошкина в Махачкале расположена синагога. Как сообщает Baza, там произошел пожар.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что в церкви Махачкалы был убит охранник. «Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи», — написал он.

Кадры боестолкновений в Махачкале и Дербенте
Общество

Примерно в одно время со стрельбой в Махачкале неизвестные открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте. По предварительной информации, погиб один полицейский, еще один ранен. Хадулаев сообщил, что в церкви был убит 66-летний священник, отец Николай.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Дербенте и Махачкале нападениям подверглись два православных храма, синагога и пост ДПС, в результате погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу в Дербенте, ликвидированы.

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Теги
Махачкала Дагестан МВД стрельба Дербент храм синагога

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