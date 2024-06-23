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Военная операция на Украине ,  
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Глава Крыма предложил Севастополю помощь после атаки со 100 пострадавшими

Глава Крыма Аксенов предложил Севастополю помощь после ракетной атаки Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: kremlin.ru)

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил властям Севастополя помощь с размещением в больницах пострадавших после украинской ракетной атаки.

«Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Число пострадавших при атаке на Севастополь выросло почти до 100
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Днем 23 июня украинские силы запустили в сторону Севастополя несколько оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями, сообщило Минобороны. Четыре ракеты были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. Еще одна ракета из-за воздействия средств ПВО отклонилась от траектории и взорвалась в небе над Севастополем.

В результате атаки, по последним данным, погибли три человека — двое детей и один взрослый. Количество раненых достигло почти 100, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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