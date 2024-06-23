Число пострадавших в результате атаки на Севастополь выросло до 22
После атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь за медицинской помощью обратились 22 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По предварительным данным, погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок.
Развожаев назвал тяжелой ситуацию в селении Учкуевка в Нахимовском районе. По его словам, «туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи».
РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения и МЧС Севастополя, а также к начальнику департамента информационной политики города.
Ранее он сообщал об отражении ракетной атаки, в результате которой, предварительно, сбили пять воздушных целей над акваторией Черного моря. Осколки упали в прибрежной зоне. Загорелись жилой дом и лес у пансионата «Лазурь».
Упал — поднялся.
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