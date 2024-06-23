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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших в результате атаки на Севастополь выросло до 22

Развожаев сообщил о 22 пострадавших в результате атаки на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

После атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь за медицинской помощью обратились 22 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок.

Развожаев назвал тяжелой ситуацию в селении Учкуевка в Нахимовском районе. По его словам, «туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи».

РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения и МЧС Севастополя, а также к начальнику департамента информационной политики города.

Губернатор рассказал о жертвах ракетной атаки на Севастополь
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее он сообщал об отражении ракетной атаки, в результате которой, предварительно, сбили пять воздушных целей над акваторией Черного моря. Осколки упали в прибрежной зоне. Загорелись жилой дом и лес у пансионата «Лазурь».

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Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

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