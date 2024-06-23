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Политика ,  
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Spiegel узнал о намерении АдГ создать фракцию «Суверенисты»

Spiegel: АдГ намерена создать фракцию «Суверенисты» в Европарламенте

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет инициировать создание в Европарламенте (ЕП) новой фракции «Суверенисты», сообщает издание Spiegel со ссылкой на источник.

Фракция объединит крайне правые европейские партии, в нее могут войти «SOS Румыния», испанская «Вечеринка окончена» (Se Acabo La Fiesta), греческая «Ники», польская «Конфедерация» и т.д. Документальной основой для фракции станет декларация, разработанная болгарской националистической партией «Возрождения».

В ней, в частности, говорится об угрозе европейской цивилизации со стороны глобалистов. Кроме того, «Возрождение» призывает ускорить мирные переговоры России и Украины.

Заседание, на котором АдГ предложит обсудить вопрос о новой фракции, состоится 27 июня. Для создания группы необходимы минимум 23 депутата из семи стран, АдГ занимает в новом составе ЕП 15 мест.

Инициатива возникла в объединении после того, как перед выборами в Европарламент АдГ исключили из фракции «Идентичность и демократия», отмечает Spiegel. С тех пор объединение подбирало варианты формирования альтернативных альянсов в европейском парламенте.

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«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса в ФРГ в 2015 году. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг.

В конце мая ультраправая фракция ЕП «Идентичность и демократия» исключила из своего состава АдГ. За выход объединения из группы проголосовали правые Италии, Франции, Бельгии и Чехии. Против высказались австрийские и эстонские члены фракции, а также европарламентарии от самой АдГ.

Причиной исключения АдГ из фракции ID стало интервью основного кандидата партии на выборах в Европарламент Максимилиана Кра газете La Repubblica, в котором он заявил, что не все офицеры нацистской организации СС автоматически должны считаться преступниками. После этого французская крайне правая партия «Национальное объединение» заявила о намерении отказаться от союза с немецкими правыми. Руководство АдГ и Кра после консультаций решили, что он покинет правление партии и прекратит участие в предвыборной кампании.

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Теги
Альтернатива для Германии Европарламент фракция

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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