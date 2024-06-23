Метеорологи сообщили о рекордной за 36 лет жаре в Вашингтоне
В международном аэропорту Даллес в Вашингтоне зафиксировали рекордную за 36 лет высокую температуру, сообщает портал DCNewsNow со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.
Температура воздуха в районе воздушной гавани поднялась до 37,7°C. Последний раз наиболее высокие температурные показатели здесь фиксировали в 1988 году, тогда столбики термометра в районе аэропорта достигли отметки 37,2°C.
В американской метеорологической службе также сообщили, что через Средний Запад и долину реки Огайо в Среднюю Атлантику пройдет интенсивная волна тепла.
По информации специалистов, в некоторых регионах США вероятны рекордно высокие температуры. В западной части страны температура может достигнуть 38°C. Температурные рекорды могут быть побиты в Северной Калифорнии и Орегоне. На территориях Огайо и Нью-Джерси возможна 40-градусная жара.
В округе Колумбия штата Вашингтон температура может превысить 42°C.
17 июня в округе Лос-Анджелес в Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали около 1,2 тыс. человек. Людей вывезли из базы отдыха Hungry Valley в городе Горман. Спасатели также закрыли озеро Пирамид. Две коммерческие площадки получили повреждения в результате возгорания.
Пожар под названием Post Fire распространился по площади 4,8 га. Распространению огня способствует сильный ветер, его порывы достигают 30 м/с.
Упал — поднялся.
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