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Политика ,  
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Суд в Иране отменил смертный приговор участвовавшему в протестах рэперу

Суд в Иране отменил смертный приговор рэперу Салехи по делу о протестах

Верховный суд Ирана отменил вынесенный рэперу Тумаджу Салехи смертный приговор. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соцсети адвоката музыканта Амира Раисяна.

Суд назначил повторное разбирательство по делу Салехи, отметил юрист.

В 2022 года Салехи за участие в протестах в Иране назначили шесть лет лишения свободы. Рэпер заявлял, что его пытали. Молодого человека отпустили под залог зимой 2023 года, в его защиту выступали участники группы Coldplay и певец Стинг.

Через несколько недель после освобождения Салехи снова арестовали. Весной 2024 года суд приговорил музыканта к смертной казни за «коррупцию на Земле». Рэпера также признали виновным в «содействии мятежу, собраниям и сговору, антигосударственной пропаганде и призывах к беспорядкам».

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Фото:Social Media / Keystone Press Agency / Global Look Press

Массовые протесты начались в Иране осенью 2022 года после новости о гибели девушки по имени Махса Амини. Ее, предположительно, избили сотрудники полиции нравов после ареста за неправильное ношение хиджаба. Амини скончалась в больнице через несколько часов после задержания.

Антиправительственные протесты по всей стране продолжались несколько месяцев, в результате подавления митингов погибли сотни граждан. Некоторых участников демонстраций приговорили к смертной казни.

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