В Харькове раздалась серия взрывов

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщает Суспільне. Об этом также пишет «Страна.ua».

При этом сообщений об объявлении воздушной тревоги в регионе не было.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.