В Харькове раздалась серия взрывов
В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщает Суспільне. Об этом также пишет «Страна.ua».
При этом сообщений об объявлении воздушной тревоги в регионе не было.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Упал — поднялся.
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