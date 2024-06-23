Минобороны обнародовало документы об освобождении Белоруссии в 1944 году

Российское военно-историческое обществ (РВИО) совместно с Центральным архивом Минобороны опубликовало на сайте История.рф архивные свидетельства операции по освобождению Белорусской и части Литовской ССР в годы Великой Отечественной войны.

Публикация документов посвящена 80-летию начала Белорусской стратегической наступательной операции Красной армии «Багратион». Боевые действия в рамках наступления велись с 23 июня по 29 августа 1944 года.

Среди доступных на сайте документов — боевые донесения, директивы ставки Верховного главнокомандующего, описания наступательных действий. Всего в перечне представлены почти 50 бумаг.

В частности, на сайте опубликована благодарность от имени Маршалла СССР Сталина войскам 1-го Прибалтийского фронта за отличные боевые действия в боях за освобождение Полоцка. Также в перечне указано поздравление войск фронта в связи с прорывом обороны противника в районе Витебска.

В документах отмечается, что в боях за овладение городом Бобруйск отличились войска генерал-лейтенанта Горбатова, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Батова.