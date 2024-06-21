На складе МВД в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

Video

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе снабжения МВД в Ростове-на-Дону, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко. Возгорание локализовали на площади 700 кв. м.

В МЧС ранее сообщили, что пожар вспыхнул на ул. Вятской, д. 67В. Там расположена Северо-Кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД.

Никто не пострадал. Пожару присвоили второй ранг из пяти возможных.

Портал 161.ru со ссылкой на местных жителей сообщил, что перед пожаром раздался громкий хлопок. Столб дыма видно из нескольких районов города, рассказали очевидцы DonDay.

В Тарасовском районе Ростовской области в начале июня произошел крупный лесной пожар, его ликвидировали на площади 123,5 га.