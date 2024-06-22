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Общество ,  
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Аэропорт Уфы сообщил о штатной работе после данных о затопленной полосе

В аэропорту Уфы из-за ливня затопило взлетную полосу

В аэропорту Уфы из-за ливня затопило взлетную полосу, передают Ufa1.ru и ГТРК со ссылкой на очевидцев.

По данным Ufa1, около 21:30 по местному времени (19:30 мск) в городе началась гроза, за полчаса ливень затопил взлетную полосу аэропорта.

На кадрах, которые показало издание, видно, что полоса покрыта глубоким слоем воды. В воде стоят самолеты и автомобили для их обслуживания.

В пресс-службе аэропорта Уфы «РИА Новости» сообщили, что вода скопилась на некоторых участках его территории. Несмотря на это, воздушная гавань работает в штатном режиме.

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«Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена», — сообщили в аэропорту.

По данным с табло уфимского аэропорта, большинство рейсов, отправка которых была запланирована на период после начала ливня, вылетали с задержкой. Задержек прилетов в основном не было.

Ливень также затопил улицы в городе, пишет «Комсомольская правда». Издание показало снимки, на которых машины едут по затопленным дорогам. На других фотографиях видны молния и поврежденный фасад многоэтажки.

Управление МЧС по Башкортостану объявило экстренное предупреждение из-за непогоды. По информации ведомства, днем 22 июня в регионе должны были пройти грозы, местами - ливни с градом и порывами ветра до 17-22 м/с. Ожидается, что непогода сохранится и 23 июня, предупредили в МЧС.

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Теги
Башкортостан Уфа ливень взлетная полоса аэропорт "Уфа" потоп

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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