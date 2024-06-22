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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаках дронов на пять белгородских сел и хутор

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские силы атаковали еще несколько населенных пунктов Белгородской области с помощью беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе повреждения получил один частный дом. Там выбило окна, также оказались посечены фасад и кровля.

В Грайворонском городском округе повреждения получили дома и имущество в четырех населенных пунктах:

  • в селе Пороз дроны нанесли ущерб частному домовладению. Там также выбило окна, были посечены кровля и надворные постройки, также повреждения получил легковой автомобиль.
  • в селе Безымено повреждения получила крыша административного здания.
  • в селе Новостроевка-Вторая сгорело одно частное домовладение.
  • в селе Головчино был поврежден легковой автомобиль.

Гладков сообщил о пострадавшем в селе Красное при атаке дронов-камикадзе
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Дроны дважды атаковали село Муром Шебекинского городского округа. В одном из частных домов там обрушилась крыша, также повреждения получила внутренняя отделка.

По предварительным данным, во всех случаях никто не пострадал, добавил губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. С начала дня атакам дронов-камикадзе в Белгородской области также подвергались город Шебекино и село Красное. В последнем в результате атаки дрона осколочные ранения головы, плеча и ноги получил мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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