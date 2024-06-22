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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о пострадавшем в селе Красное при атаке дронов-камикадзе

Гладков сообщил об атаках девяти украинских дронов на Шебекино и окрестности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Шебекино и два села в округе подверглись атаке украинских беспилотников, есть один пострадавший, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Один дрон-камикадзе атаковал на окраине Шебекино грузовой автомобиль, припаркованный на территории коммерческого предприятия, в результате чего у машины повреждены остекление и тент, рассказал глава региона.

Еще два беспилотника, по словам Гладкова, атаковали село Красное. При атаке одного из дронов мужчина получил осколочные ранения головы, плеча и ноги, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. «В результате детонации второго беспилотника в частном жилом домовладении повреждены остекление на балконе и забор», — написал губернатор.

Кроме того, в селе Муром атаке четырех беспилотников подвергся жилой дом, там есть как внешние повреждения, так и внутренние — огонь частично повредил помещения. «В результате взрыва еще двух беспилотников на территории другого частного домовладения выбиты окна, осколками посечен фасад, повреждена стена дома, гараж, легковой автомобиль и линия газоснабжения», — добавил глава Белгородской области.

Дроны атаковали город Шебекино и село вблизи него
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

14 июня в Шебекино после обстрела со стороны Украины обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Спасатели сняли с крыши дома шестерых жильцов. Пять человек погибли — тела четверых нашли под завалами, одна женщина умерла в больнице. По словам Гладкова, пострадали шесть человек. Он также рассказал, что в доме были повреждены 20 квартир.

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Теги
Персоны
Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков дроны беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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