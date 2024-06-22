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Общество ,  
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Принц Уильям отметил свой день рождения на концерте Тейлор Свифт

Принц Уильям отметил свой 42-й день рождения с детьми на концерте Тейлор Свифт
Тейлор Свифт&nbsp;и принц Уильям с детьми
Тейлор Свифт и принц Уильям с детьми (Фото: princeandprincessofwales / Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена))

Уильям, принц Уэльский и наследник британского престола, в свой 42-й день рождения посетил концерт американской певицы Тейлор Свифт в Лондоне вместе с детьми. Фото, где он и его дети делают селфи с артисткой, появилось в аккаунте принца и принцессы в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

«Спасибо Тейлор Свифт за прекрасный вечер!», — сказано в подписи к фото.

Концерт проходил на стадионе «Уэмбли» накануне, 21 июня, отмечает Sky News. Канал показал кадры, где принц танцует под песню Тейлор Свифт «Shake it off».

Принц Уильям отметил свой день рождения на концерте Тейлор Свифт
Video

Певица также опубликовала в Instagram селфи с членами королевской семьи и своим парнем, игроком в американский футбол Трэвисом Келси.

Тейлор Свифт выступает с концертами по всему миру в рамках турне «Eras» — самого масштабного в ее карьере. Только в Великобритании она выступит перед зрителями 15 раз. Турне закончится в декабре, всего в его рамках певица намерена дать более 150 концертов.

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Life
Тейлор Свифт всегда откровенна с фанатами: в своей поэзии она изливает пережитые со своими возлюбленными потрясения и радости, рефлексию о расставаниях и неразделенных чувствах. Альбом The Torture Poets Department не стал исключением

Свифт 34 года. Она начала заниматься музыкой с 14 лет, первые ее альбомы были написаны в стиле кантри-поп. Впоследствии исполнительница отошла от направления кантри. Она является одним из самых продаваемых музыкантов в мире, самой прослушиваемой певицей стримингового сервиса Spotify. В конце октября, по оценке Bloomberg, артистка впервые стала миллиардером с состоянием более $1 млрд, на рост доходов повлиял в том числе тур Eras.

Эксперты неоднократно фиксировали сейсмическую активность во время концертов певицы. Британская геологическая служба зарегистрировала научно подтвержденные «сотрясения земли» в дни ее выступлений в Эдинбурге 7–9 июня, колебания от которых расходились на расстояние до 6 км от стадиона «Мюррейфилд». Активность была вызвана фанатами, танцующими в такт музыке.

Специалисты инвестиционного банка TD Securities не исключили, что Банк Англии может отложить снижение ключевой ставки в сентябре из-за резкого роста потребительских расходов в стране в связи с наплывом фанатов артистки.

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принц Уильям Тейлор Свифт концерты день рождения Великобритания Лондон
Уильям Виндзор фото

Уильям Виндзор

принц Уэльский
21 июня 1982 года
Свифт Тейлор фото

Свифт Тейлор

певица, автор песен
13 декабря 1989 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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