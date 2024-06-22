Принц Уильям отметил свой 42-й день рождения с детьми на концерте Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и принц Уильям с детьми (Фото: princeandprincessofwales / Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена))

Уильям, принц Уэльский и наследник британского престола, в свой 42-й день рождения посетил концерт американской певицы Тейлор Свифт в Лондоне вместе с детьми. Фото, где он и его дети делают селфи с артисткой, появилось в аккаунте принца и принцессы в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

«Спасибо Тейлор Свифт за прекрасный вечер!», — сказано в подписи к фото.

Концерт проходил на стадионе «Уэмбли» накануне, 21 июня, отмечает Sky News. Канал показал кадры, где принц танцует под песню Тейлор Свифт «Shake it off».

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Певица также опубликовала в Instagram селфи с членами королевской семьи и своим парнем, игроком в американский футбол Трэвисом Келси.

Тейлор Свифт выступает с концертами по всему миру в рамках турне «Eras» — самого масштабного в ее карьере. Только в Великобритании она выступит перед зрителями 15 раз. Турне закончится в декабре, всего в его рамках певица намерена дать более 150 концертов.

Свифт 34 года. Она начала заниматься музыкой с 14 лет, первые ее альбомы были написаны в стиле кантри-поп. Впоследствии исполнительница отошла от направления кантри. Она является одним из самых продаваемых музыкантов в мире, самой прослушиваемой певицей стримингового сервиса Spotify. В конце октября, по оценке Bloomberg, артистка впервые стала миллиардером с состоянием более $1 млрд, на рост доходов повлиял в том числе тур Eras.

Эксперты неоднократно фиксировали сейсмическую активность во время концертов певицы. Британская геологическая служба зарегистрировала научно подтвержденные «сотрясения земли» в дни ее выступлений в Эдинбурге 7–9 июня, колебания от которых расходились на расстояние до 6 км от стадиона «Мюррейфилд». Активность была вызвана фанатами, танцующими в такт музыке.

Специалисты инвестиционного банка TD Securities не исключили, что Банк Англии может отложить снижение ключевой ставки в сентябре из-за резкого роста потребительских расходов в стране в связи с наплывом фанатов артистки.