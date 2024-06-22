Три населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелам

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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Нежеголь в результате прямого попадания снаряда разрушен нежилой частный дом. На территории одного из домовладений повреждена хозпостройка, осколками повреждены два легковых автомобиля», — написал он в телеграм-канале.

При обстреле также пострадал поселок Красное. В результате минометного обстрела и атаки FPV-дронов были повреждены три частных нежилых дома.

Третий случай произошел в селе Муром, которое повторно атаковали с помощью дронов-камикадзе. Губернатор уточнил, что в результате детонации одного из беспилотников была повреждена кровля и фасад частного дома, а после взрыва другого БПЛА загорелась кровля одного из домов. Еще один дрон атаковал инфраструктурный объект связи.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины после начала военной операции.

Так, 21 июня при атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина, он получил ранение грудной клетки и осколочное ранение шеи.

Гладков тогда уточнил, что при обстреле была повреждена линия электропередачи, а в частном доме выбило окна.