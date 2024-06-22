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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения предложила Азербайджану вместе расследовать нарушения перемирия

Ереван вновь предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ереван, Армения
Ереван, Армения (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Армения предложила Баку создать двусторонний механизм для расследования случаев нарушения перемирия, сообщила пресс-служба армянского правительства в телеграм-канале.

«Исходя из того, что правительство Армении намерено не допускать возникновения напряженности, аппарат премьер-министра по дипломатическим каналам предложил администрации президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

Ереван выдвинул предложение, поскольку азербайджанская сторона «регулярно распространяет информацию о нарушениях режима прекращения огня» армянскими подразделениями, заявили в правительстве.

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Никол Пашинян

Армения и Азербайджан регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Только 22 июня Баку дважды обвинил армянские подразделения в обстрелах азербайджанских позиций. Минобороны Армении отвергло оба обвинения.

Ереван уже выступал с предложением о создании механизма для расследования нарушений прекращения огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул его 15 июня на встрече с членами правящей партии «Гражданский договор».

«Мы можем задействовать двухсторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня. То есть, если одна из сторон сообщит о нарушении, то на месте запускается механизм расследования. Это могут быть как военные прокуратуры двух стран, так и другие органы», — пояснил он.

В случае, если нарушение будет подтверждено, обе стороны смогут принять меры для повышения дисциплины, отметил премьер Армении. Он выразил мнение, что при наличии политической воли и соответствующей договоренности, для сторон не составит трудностей запустить такой механизм.

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Теги
Персоны
Армения Азербайджан расследование режим прекращения огня нарушение перемирия
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

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