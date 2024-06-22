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Общество ,  
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Путин наградил коллектив НОВАТЭКа орденом «За доблестный труд»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Президент России Владимир Путина наградил орденом «За доблестный труд» коллектив ПАО «НОВАТЭК», документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и высокие показатели в производственной деятельности наградить орденом «За доблестный труд» коллектив публичного акционерного общества «НОВАТЭК», Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится в одном из пунктов указа.

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Также за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную службу» Путин наградил директора департамента Африки МИД страны Всеволода Ткаченко «Орденом дружбы», а посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова — орденом «Александра Невского».

Кроме того, в указе президента говорится о награждении «За заслуги перед Отечеством» IV степени художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давида Голощекина.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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