Путин наградил коллектив НОВАТЭКа орденом «За доблестный труд»
Президент России Владимир Путина наградил орденом «За доблестный труд» коллектив ПАО «НОВАТЭК», документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
«За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и высокие показатели в производственной деятельности наградить орденом «За доблестный труд» коллектив публичного акционерного общества «НОВАТЭК», Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится в одном из пунктов указа.
Также за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную службу» Путин наградил директора департамента Африки МИД страны Всеволода Ткаченко «Орденом дружбы», а посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова — орденом «Александра Невского».
Кроме того, в указе президента говорится о награждении «За заслуги перед Отечеством» IV степени художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давида Голощекина.
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