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Общество ,  
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В Волгограде арестовали гражданина Таджикистана за изнасилование в ТЦ

В Волгограде арестовали гражданина Таджикистана за изнасилование в туалете ТЦ
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Дзержинский районный суд Волгограда арестовал гражданина Таджикистана, обвиняемого в изнасиловании местной жительницы в туалете торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба суда в телеграм-канале.

Мужчину арестовали на два месяца — до 21 августа 2024 года. Постановление суда еще не вступило в силу и подлежит обжалованию.

По версии следствия, 20 июня текущего года мигрант напал на 19-летнюю девушку в туалете одного из торговых центров города. Мужчина изнасиловал ее и скрылся. Потерпевшую он увидел в салоне автобуса: мигрант вышел за ней на остановке и последовал за жертвой в ТЦ, сообщили в суде. Мужчина следил за девушкой, и, когда та зашла в туалет, напал на нее.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Издание «Высота 102» со ссылкой на ориентировку пишет, что нападение произошло в туалете супермаркета «Пятерочка» в доме 5 по Моторной улице. По данным сервисов «Яндекс Карты» и «2ГИС», там расположен торговый центр, в нем находятся и другие магазины и организации.

Через два дня, 22 июня, подозреваемого задержали на рабочем месте. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса (Насильственные действия сексуального характера). Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Иностранец вину не признал и отказался от дачи показаний, отметили в Следственном комитете.

В ведомстве сообщили, что фигурант находился в России легально, у него есть вид на жительство. В Волгограде мужчина был официально трудоустроен как разнорабочий в одной из строительных организаций.

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Теги
Волгоград арест изнасилование торговый центр Таджикистан мигранты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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