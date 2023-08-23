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Полиция задержала мигранта, ударившего девушку из-за коротких шорт

МВД: полиция задержала мигранта, ударившего девушку на пробежке в коротких шортах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку, которая совершала утреннюю пробежку в шортах в подмосковном Нахабино. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По требованию Красногорской городской прокуратуры против мигранта завели уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголвоного кодекса — хулиганство с применением насилия либо угрозой его применения. За совершение этого преступления грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что жительница Нахабино написала заявление в полицию после того, как во время утренней пробежки мужчина нанес ей телесные повреждения.

В прокуратуре пришли к выводу, что утром 23 августа мужчина ударил женщину, которая совершала пробежку, кулаком по лицу. Инцидент произошел на улице Белобородова в поселке Нахабино. Своими действиями нападавший «грубо нарушил общественный порядок», отметили в прокуратуре.

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после появления информации о нападении, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Как сообщал телеграм-канал Baza, пострадавшую девушку зовут Фаина, ей 21 год. Мужчина, по данным канала, напал на нее в парке рядом с ЖК «Красногорский». Перед тем как ударить женщину, нападавший спросил, почему она так выглядит.

На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовала Baza, видно, что после этого мужчина быстро покинул место происшествия.

Теги
нападение Красногорск Московская область уголовное дело мигранты
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